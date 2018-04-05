وزير الدفاع الماليزي: داعش يخطط لإنشاء خلافة شرقي آسيا

اخبار الآن | كوالالمبور - ماليزيا(وكالات)

قال وزير الدفاع الماليزي إن تنظيما إرهابيا ينتمي لداعش يُخطط لتأسيس خلافةٍ شرقي آسيا لاستهدافِ الفلبين وماليزيا وإندونيسيا.



المسؤول الماليزي أوضح أن جنوب شرقي آسيا والجزء الشرقي من الفلبين، باتا نقاطَ انطلاق لتنظيم داعش لممارسة نشاطاته المتطرفة.

وأضاف أن هذا التنظيم يخطط لإنشاء فروع في كل من هذه الدول تحت قيادة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وقد كشفت تقارير إعلامية ومتابعون للتنظيمات الإرهابية أن تنظيم "داعش" يسعى إلى إيجاد ملاذات جديدة في بعض دول آسيا بعد فرار الكثير من عناصره من مناطق الصراع الاساسية، خاصة وأن هذه الدول الآسيوية تعاني من وجود جماعات متشددة، فمثلا يوجد في الفلبين وبنغلاديش وماليزيا وإندونيسيا أكثر من 30 منظمة متطرفة أعلنت أخيرا مبايعة تنظيم داعش.

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