واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد رجال الأعمال الروس

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قالت مصادر مطلعة الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات هذا الأسبوع على الطبقة الأوليجارشية التي تتحكم في الاقتصاد الروسي بموجب قانون يستهدف موسكو لتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وذلك في أقوى خطوة حتى الآن ضد نخبة رجال الأعمال بالبلاد.

ويعكس الإجراء الذي قد يؤثر على أشخاص مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين رغبة واشنطن في محاسبة روسيا على تدخلها المزعوم في الانتخابات، والذي تنفيه موسكو، رغم تمسك الرئيس الأمريكي دونالد تراب بالأمل في إقامة علاقات جيدة مع بوتين.

ويواجه ترامب انتقادات شديدة لتقاعسه عن معاقبة روسيا على تدخلها في الانتخابات وأفعال أخرى. ويجري المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقا فيما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع الروس وهو اتهام ينفيه ترامب.

وتأتي العقوبات الجديدة في أعقاب قرار أصدرته الولايات المتحدة في 15 مارس آذار بفرض عقوبات على 19 شخصا وخمسة كيانات بينها جهاز المخابرات الروسي بسبب هجمات إلكترونية خلال العامين الماضيين.

اقرأ أيضا: بوتين يحذر من هجمات لداعش وواشنطن مستمرة بمحاربة التنظيم