لندن: بيونغ يانغ ستمتلك صواريخ قادرة على ضرب بريطانيا

اخبار الآن | لندن - بريطاينا - (وكالات)

قال مجلس العموم البريطاني إن كوريا الشمالية ستمتلك صواريخ َ بالستية عابرة ٍ للقارات قادرة ٍ على الوصول إلى المملكة المتحدة، خلال َ فترة زمنية تتراوح بين 6 و18 شهر.



لجنة ُ شؤون الدفاع في مجلس العموم البريطاني اكدت أن صواريخ َ بيونغ يانغ ستكون قادرة ً على حمل رؤوس نووية، وهو ما يُهدد أمن بريطانيا التي تمتلك نظاماً مضادا للصواريخ البالستية محدودَ القدرات في حال حدوث هجوم مباغت عليها.

وأضافت اللجنة بأن كوريا الشمالية لم تصل بعد لمرحلة تصبح فيها قادرة على تزويد صواريخها البالستية برؤوس نووية، إلا أنها حققت تطورا مهما في برنامج التسليح الخاص بها، خلال العامين الماضيين.

ووصف التقرير زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بـ "الشخص الذي لا يرحم" ولكنه "عقلاني"، ويمكن ثنيه عن استخدام الأسلحة النووية بتبني سياسة "الردع والاحتواء".

وطالب التقرير بدراسة زيادة الإنفاق على الميزانية الدفاعية الخاصة بالجيش البريطاني، والذي لا يتجاوز الآن حاجز الـ2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

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