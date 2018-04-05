أستراليا تبدأ تحقيقا حول فيسبوك يتعلق بالخصوصية

أخبار الآن | أستراليا - (رويترز)

فتحت أستراليا تحقيقا للنظر فيما إذا كانت شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك انتهكت قوانين الخصوصية بعدما أكدت الشركة أن بيانات 300 ألف مستخدم استرالي ربما جرى استغلالها دون تفويض، وقالت متحدثة باسم فيسبوك في استراليا إن الشركة ستكون متعاونة إلى أبعد حد مع سلطات التحقيق مضيفة أن فيسبوك أدخلت في الآونة الأخيرة تحديثات على بعض إعدادات الخصوصية.

وأبلغ مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي للشركة صحفيين في مؤتمر عبر الهاتف بأنه يتحمل مسؤولية تسريب البيانات، ومن المقرر أن يدلي زوكربرج، خلال جلستي استماع في الكونجرس الأمريكي الأسبوع المقبل، بشهادته في هذه القضية التي أثارت انتقادات من مشرعين وهيئات تنظيم الاتصالات حول العالم.

ويأتي تحقيق استراليا بعد أيام من تعليقات صدرت من مفوض الخصوصية في نيوزيلندا وأكدت انتهاك فيسبوك لقوانين البلاد وهو ما وصفته الشركة بأنه أمر مخيب للآمال..



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