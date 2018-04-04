من هي المرأة التي انتحرت في مقر موقع "يوتيوب"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)

ذكر شهود عيان، أن المراة التي أطلقت النار في مقر موقع "يوتيوب"، كانت ترتدي النظارات والحجاب وتضع وشاحا ربما هو درع واق، واضافوا ان المرأة اطلقت النار عشوائيا على الموظفين فأصابت 3، ثم قتلت نفسها بنفس السلاح.

تم نقل المصابين الـ3 إلى مستشفى زوكربيرغ سان فرانسيسكو العام، وهم: سيدتان، 32 و 27 عاما، ورجل يبلغ من العمر 36 عاما.

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المنتحرة التي تدعى "أغدام" تعرف ايضا على العديد من وسائل التواصل الاجتماعي باسم Nasime Sabz Yeşil ، لديها 55500 متابع على حساب انستغرام، و 16.100 متابع على آخر. بحسب ما ورد في موقع dangerous.

تتضمن هذه الحسابات مقاطع فيديو حول ارتداء الحجاب الأسود، والتي تبدو مشابهة لتلك التي وصفها الضحايا في مقر YouTube.

في بعض مقاطع الفيديو الخاصة بأغدام، تدعي أنها تظهر "نظرة النينجا" بينما تنتقد الغرب بسبب عدم وجود الحرية، وتصفق لإيران كمثال يحتذى به.

ووفقًا لموقعها على الإنترنت، فهي تنطق اللغة الفارسية، وقد تم تصويرها مسبقًا في احتجاجات PETA خارج Camp Pendleton ، بولاية كاليفورنيا.

موقع "أغدام" على الويب يعرض مجموعة من مقاطع فيديو YouTube للمستخدمين الذين يشكون من ميزة التخصيص، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة ضد YouTube مقابل الدفعات غير المطابقة للمحتوى.

وفي هذا الاطار، ذكر موقع "ميل أون لاين" البريطاني، أن أغدام ناشطة في مجال حقوق الحيوان، وكانت تحتج على "ديكتاتورية" السياسة الجديدة للموقع.

ونقل موقع "ميل أون لاين" عن NBC الأمريكية أن "أغدام" غزيرة الإنتاج على يوتيوب، وقد احتجت عبر الإنترنت على سياسات الشركة الجديدة و"فرض رقابة على مقاطع الفيديو الخاصة بها وعدم الدفع لها"، وذلك قبل عملية إطلاق النار.

ولأغدام، التي وصفت نفسها بأنها ناشطة في مجال حقوق الحيوان و"لاعبة كمال أجسام نباتية"، حضور كبير عبر الإنترنت من خلال عدة قنوات YouTube وصفحات وسائل تواصل اجتماعي.

وقالت أغدام أيضاً إن قناتها على YouTube، التي يتابعها حوالي 5000 مشترك، تحصل على عدد مشاهدات أقل من وقت بدأت الشركة في "تصفية" مقاطع الفيديو الخاصة بها.

وتمت إزالة قنوات YouTube لأغدام بعد ساعات من إطلاق النار. وقبل أن تحذف القنوات كان عليها الوصف التالي: نسيم فارسية أذرية لاعبة كمال أجسام نباتية.. وناشطة في حقوق الحيوان لتعزيز حياة صحية وإنسانية".

الصور من موقع dangerous

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