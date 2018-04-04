مقتل 4 عسكريين إثر تحطم مروحية أمريكية جنوب كاليفورنيا

أخبار الآن| كاليفورنيا - الولايات المتحدة - (وكالات)



لقي 4 عسكريين أميركيين من قوات مشاة البحرية المارينز مصرعهم في حادث تحطم مروحية أثناء تدريب اعتيادي جنوبي كاليفورنيا، ولم ترد تفاصيل عن طبيعة المهمة التدريبية سوى أنها كانت روتينية وجرت في صحراء إل سنترو بكاليفورنيا على بعد نحو 161 كيلومترا شرقي سان دييغو.

وقال بيان لقوات مشاة البحرية إن طاقم الطائرة المكون من 4 أشخاص قتلوا، وأعلنت متحدثة باسم سلاح مشاة البحرية الأميركية تحطم طائرة هليكوبتر تابعة للسلاح أثناء مهمة تدريبية في جنوب ولاية كاليفورنيا بعد ظهر الثلاثاء.

وقالت مشاة البحرية في بيان إن الطائرة الهليكوبتر، وهي أكبر وأثقل مروحية في الجيش الأميركي، من طراز سيكور سكاي سي إتش-53 إي سوبر ستاليون من الجناح الثالث التابع لمشاة البحرية المتمركز في قاعدة مشاة البحرية في ميرامار بكاليفورنيا.

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