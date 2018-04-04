مؤسس فيسبوك يدلي بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)



قالت لجنة الطاقة والتجارة بمجلسِ النوابِ الأمريكي إن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركةِ فيسبوك سيدلي بشهادتهِ أمامَ لجنة بالكونغرس بشأنِ إساءةِ استخدامِ شركةِ استشاراتٍ سياسية بيانات تخصُ مستخدمي فيسبوك بهدفِ التدخلِ في انتخاباتِ الرئاسة الأمريكية.

وذكرت اللجنة أن زوكربرج سيمثلُ أمامها يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري.

وقال الجمهوري جريج والدن رئيس اللجنة وفرانك بالون، أبرز عضو ديمقراطي بها، في بيان ”هذه الجلسة ستمثل فرصة مهمة لإلقاء الضوء على قضايا حساسة تتعلق بخصوصية بيانات المستخدمين وتساعد جميع الأمريكيين على أن يفهموا بشكل أفضل ما يحدث لمعلوماتهم الشخصية على الإنترنت“.

وتعرضت فيسبوك لانتقادات شديدة في الأسابيع القليلة الماضية بعد الكشف عن أن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية، التي عملت مع حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، تمكنت من الدخول على بيانات شخصية لنحو 50 مليونا من مستخدمي فيسبوك.

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