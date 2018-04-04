لماذا قدمت كوريا الشمالية إعتذارا نادرا لكوريا الجنوبية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)

قدمت كوريا الشمالية اعتذارا نادرا لجارتها الجنوبية، وذلك اثر مضايقات تعرض لها صحفيون جنوبيون خلال حفل موسيقي أقيم مؤخرا في بيونغ يانغ.

الحفل المذكور قدمته فرقة من كوريا الجنوبية تعرف باسم "ريد فيلفت"، وهي فرقة بوب.

وفي التفاصيل، كان الصحفيون الكوريون الجنوبيون قد سافروا إلى بيونغ يانغ لتغطية عرض K-POP، وذلك كجزء من التقارب بين البلدين، بحسب ما ورد في "الغارديان".

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لكن الصحفيين تعرضوا لمضايقات عدة وبعضهم منع من حضور الحفل الذي جرى يوم الأحد، حينها قدمت الحكومة الكورية الجنوبية احتجاجًا رسميًا.

وعلى الأثر توجه صباح اليوم التالي نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الكوري الشمالي الحاكم كيم يونغ تشول، إلى فندق "كوريو" الذي يقيم فيه الصحفيون في العاصمة بيونغ يونغ، وقدم اعتذاره للصحفيين نيابة عن السلطات الكورية الشمالية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المسؤول الكوري قوله إنه "من الواجب أن يتم ضمان التغطية الحرة للصحفيين الجنوبيين، والتضييق على تغطيتهم للحدث كان خطأ".

واضاف "نحن مضطرون لمساعدة الصحفيين من الجانب الجنوبي على المشاركة في التغطية المجانية والتصوير المريح".

كما ألقى باللوم على حراس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في حجب وسائل الإعلام، مشددا على ان الامر غير مقصود. ووصف الحدث بأنه "خاص" بسبب حضور كيم جونغ أون.

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حفل الأحد لم يكن الأول من قبل الفنانين الكوريين الجنوبيين في الشمال، إلا أنها المرة الأولى التي يحضر فيها زعيم كوريا الشمالية برفقة زوجته.

وتجدر الاشارة الى ان "كيم جونغ أون" كان مندمجًا لأقصى الحدود بالتصفيق، وما إن انتهى العرض حتى سارع لمصافحة أفراد الفرقة من المغنين والموسيقيين.

استمر الحفل لساعتين، وبعدها كان كيم قد التقط أيضا الصور التذكارية مع الفرقة الشهيرة في كوريا الجنوبية والتي تعرف باسم "ريد فيلفت"، وهي فرقة بوب تأسست عام 2014 مما يعرف بتيار الكي بوب، وهي موسيقى محلية نشأت منذ التسعينات.

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