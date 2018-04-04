عطل في أجهزة كمبيوتر يوقف نصف رحلات أوروبا الجوية

أخبار الآن| باريس - فرنسا- (وكالات)



تعاني نصف الرحلات الجوية في أوروبا من تأخير بسبب عطل في أجهزة الكمبيوتر، ما أدى إلى تقليص القدرة على الطيران في أوروبا بنسبة 10 بالمئة على ما كشفت المنظمة الأوروبية للملاحة الجوية، وأعلن مطار بروكسل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المغادرات تقتصر على 10 رحلات في الساعة بسبب المشكلة.



وحدث الفشل الفني خلال فترة ازدحام حركة الطيران في عيد الفصح، وفي الوقت الذي اضطر فيها ركاب السكك الحديدية في فرنسا إلى إلغاء تذاكر القطار بسبب إضراب على الصعيد الوطني، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، وذكرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية أن نصف الرحلات الجوية في أوروبا (29500 رحلة جوية) تعاني من تأخير، راجع إلي مشاكل في الكمبيوتر.



وأوضحت "يوروكنترول": لقد كان هناك فشل في النظام الفني المعزز لإدارة التدفق، مع وجود تأثير أيضا على نظام خطط الطيران المرتبط به"، وأضافت: "لا توجد أي تداعيات تتعلق بالسلامة ناجمة عن هذا الحادث"، مشيرة إلى أنه تم تحديد المشكلة والعمل جار لإصلاحها.

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