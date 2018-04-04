"تعزيز الحماية والسلام والتنمية" شعار للتوعية بمخاطر الالغام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحتفل منظمة الأمم المتحدة ودول العالم وخاصة تلك التي تعاني من مشاكل الألغام والمخلفات الحربية الخطرة في 4 نيسان /أبريل 2018 باليوم العالمى للتوعية من مخاطر الألغام والمخالفات الحربية والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام تحت شعار"تعزيز الحماية والسلام والتنمية".

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الغاية الأساسية من إحياء هذا الإحتفال سنويا هي النداء إلى إستمرار الجهود التي تبذلها الدول، بمساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام، للقيام، حسب الاقتضاء، بتشجيع بناء قدرات وطنية وتطويرها في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل فيها الألغام والمخلفات المنفجرة للحرب تهديدا خطيرا على سلامة السكان المدنيين المحليين وصحتهم وأرواحهم، أو عائقا أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي

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وتعتبر الإجراءات المتعلقة بالألغام عملاً إنسانياً لإنها تنقذ الأنفس. وتضمن تلك الإجراءات إيجاد الألغام الأرضية وأخطار المواد المنفجرة في المناطق التي مزقتها الحروب ومن ثم تدمير تلك الألغام والمواد، مما يمكن في نهاية المطاف من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين لها. وتنسق إدارة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام فرق لتطهير الطرق والمدارج من المواد المنفجرة فضلا عن تدريب السكان المحليين على إزالة الألغام والتخلص من المواد المنفجرة. ولذا، فعمل هذه الإدارة الأممية هو عمل أولي حاسم في الجهود الإنسانية التي تبذل في ما بعد .

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