​​​​​​​ترامب يؤكد نيته سحب القوات الأميركية من سوريا

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)



أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أنه يريد سحب القوات الأميركية من سوريا بعد انتهاء مهمتها الأساسية وقال ترامب ان مهمة الجيش الامريكي الأساسية في ما يتعلق بالتخلص من داعش انجزت تقريبا مشيرا خلال مؤتمر صحافي إلى جانب رؤساء ثلاث دول من البلطيق إلى أن بقاء القوات الأمريكية في سوريا أمر مكلف للغاية.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي اليوم (الثلاثاء)، في البيت الأبيض: "أريد أن أعيد قواتنا إلى ديارها. أريد أن أبدأ بإعادة بناء أمتنا"، وكان ترامب صرح يوم الخميس الماضي بأن الولايات المتحدة سوف تخرج من سوريا قريبا، وتتركها "لمن يهتم بشأنها" حسب وصفه، مضيفا أن واشنطن أنفقت تريليونات الدولارات في الشرق الأوسط.



في هذه الأثناء، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا لم تنته بعد وأضاف "سنكمل تلك المهمة"، وقال بيت مكجورك، المبعوث الأميركي الخاص للتحالف العالمي ضد داعش لمنتدى في واشنطن "نحن في سوريا لقتال داعش. تلك مهمتنا، ومهمتنا لم تنته وسنكمل تلك المهمة".



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