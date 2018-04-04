إتفاق رباعي لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اتفقت ليبيا والسودان والنيجر وتشاد خلال اجتماع أمني عقد في نيامي الثلاثاء على تنسيق جهود قواتها المسلحة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في منطقة الساحل، وحسب فرانس برس، قالت الدول الأربع في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع حول تحديات أمن الحدود المشتركة إنها اتفقت على إنشاء آلية تعاون لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية".

وعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ومدراء الأجهزة الأمنية في الدول الأربع وتم الاتفاق في ختامه أيضا على عقد اجتماع على مستوى الخبراء في 3 مايو في نجامينا لدراسة مسودة بروتوكول للتعاون الأمني بين الدول الأربع.

ولفتت الدول الأربع إلى أن "منطقة جنوب ليبيا أصبحت بؤرة لتهديدات خطرة (...) ومستمرة للدول الأربع"، كما أصبحت "قاعدة للمنظمات الإرهابية" و"للمهربين من كل الأنواع" و"لمجموعات مسلحة مناوئة للدول المجاورة" تمارس "عمليات خاصة بالمرتزقة وتزيد الأزمة الليبية تفاقما"، ويعتبر التنسيق بين القوات الأمنية في دول الساحل مطلبا أساسيا للغرب عموما كما لقادة المنطقة، ولكن المحادثات الرامية لوضع إطار لهذا التنسيق تسير ببطء شديد.

اقرأ أيضا:

شباب عدن يعبرون عن آمالهم و همومهم من خلال الراب

