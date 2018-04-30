بوتين وماكرون يؤكدان أهمية الحفاظ على النووي الإيراني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع القائم حول الإتفاق النووي الإيراني، وفق ماذكر المكتب الصحفي للكرملين في بيان له.

وأكد الرئيسان خلال مكالمة هاتفية جرت الأثنين، على أهمية الحفاظ على خطة العمل المشتركة وتنفيذها فيما يتعلق بالإتفاق النووي، وأبلغ ماكرون بوتين بنتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الفائت.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الاتحاد الأوروبي يدعم الاتفاق النووي مع إيران بشكل كامل، في حين شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن الاتفاق ضمان لأمن المنطقة.

وكانت كل من ألمانيا وفرنسا أعلنت رفضها الانسحاب من الاتفاق النووي أو الحديث عن تعديله، إلا أن ميركل قالت في مؤتمر صحفي قبل يومين إن "الاتفاقية حول إيران غير مثالية ولا تحل كل المشاكل، لكنه أساس يمكن البناء عليه".

كما حذر وزير الخارجية الإيراني السبت الماضي، من أن إيران مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم بـ"قوة" إذا تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشيرا إلى أن هناك إجراءات جذرية أخرى يجري البحث بها إذا ما حصل ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد خلال الحملة الانتخابية بـ"تمزيق" هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة استمرت سنوات بهدف منع إيران من امتلاك القنبلة النووية.

وأمهل الجهات الموقعة الأوروبية - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - حتى 12 مايو/ أيار، لتشديد شروط الاتفاق، وإلا فهو سيطبق وعيده ويعيد فرض العقوبات على طهران.





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