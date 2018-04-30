الأمم المتحدة: كابول باتت أخطر مكان يهدد المدنيين

أخبار الآن | كابول - أفغانستان (سعد النعواشي)

قتل أكثر من عشرين شخصاً وأصيب العشرات في اعتداءين بالعاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم ، نفذ أحدهما انتحاري على دراجة نارية والثاني استهدف صحافيين هرعوا إلى موقع الاعتداء الأول ، وكان تنظيم داعش قد أعلن تبنيه لهذين الاعتداءين.

اعتداءان أفاقت عليهما العاصمة الأفغانية كابول.. راح ضحيتهما عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما.

الاعتداء الأول تم تنفيذه من قبل انتحاري يقود دراجة نارية، تبعه اعتداء اخر استهدف صحافيين هرعوا إلى موقع الاعتداء الأول ، وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية فإن جميع الضحايا مدنيون وغير مسلحين .

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية أن عدد القتلى تجاوز العشرين فيما بلغ عدد الجرحى خمسة وأربعين شخصا إثر الاعتداءين اللذين وقعا بالقرب من مقر "الناتو" والسفارة الأمريكية ومقرات حكومية أفغانية منها القصر الرئاسي ووزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات.

تأتي هذه الاعتداءات بعد أسبوع من وقوع تفجير في مركز لتسجيل الناخبين غرب المدينة، ما أدى إلى مقتل 60 شخصا وإصابة العشرات.

ومع تزايد الاعتداءات التي تستهدفها وغالبا ما تكون انتحارية تتبناها طالبان أو تنظيم داعش، باتت كابول بحسب الأمم المتحدة أخطر مكان على المدنيين في أفغانستان.

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