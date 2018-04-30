أكثر من 20 قتيلا في اعتداءين انتحاريين في كابول

أخبار الآن | كابول - أفغانستان (ا ف ب)



قتل 20 شخصا على الأقل اثر اعتداءين انتحاريين متتاليتين في موقع قريب من مقر الاستخبارات الأفغانية في كابول في ساعة العودة إلى المكاتب، واستهدفت الثانية صحافيين، وفق حصيلة رسمية أولية.

ووقع الاعتداء الثاني بعد دقائق على الأول، مستهدفا صحافيين هرعوا إلى المكان، بحسب ما أعلن المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاي لوكالة فرانس برس.

ولم يكن بوسعه أن يحدد أيا من التفجيرين أوقع الضحايا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانش أن الاعتداء الأول نفذه انتحاري على دراجة نارية قبيل الساعة الثامنة صباحا قرب مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية.

وقال إن "انتحاريا على دراجة نارية فجر نفسه أمام صف للغة الإنكليزية في قطاع شاش داراك".

وتابع "أحصينا أربعة قتلى وخمسة جرحى، جميعهم مدنيون"، مشيرا إلى أن القطاع يضم عدة مكاتب للاستخبارات "لكن الانفجار وقع أمام صف اللغة الإنكليزية".

وتعرض مقر أجهزة الاستخبارات لعملية انتحارية في مارس حين اجتاز انتحاري راجل حاجز الشرطة وفجر نفسه عند مدخل المكاتب.

إلى ذلك أكدت وكالة فرنس برس مصرع احد مصوريها في العملية



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