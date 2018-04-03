إعصار خوسيه يقتل أربعة أشخاص في فيجي

أخبار الآن | سيدني- الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

أسفرت السيول التي تسبب فيها إعصار مداري اجتاح فيجي مطلع هذا الأسبوع عن قتل أربعة أشخاص وفقدان شخص يعتقد أنه غرق.

وتسبب الإعصار خوسيه، وهو عاصفة من الدرجة الأولى صاحبتها أمطار غزيرة، في تدفق سيول على بلدة با الواقعة على فيتي ليفو كبرى الجزر في شمال غرب فيجي.



وقال أناري ليوينيكيلا مدير المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فيجي إنه جرى انتشال أربع جثث وتستبعد السلطات نجاة الشخص المفقود.

وقال لرويترز عبر الهاتف ”سيصبح عدد القتلى خمسة عندما نعثر على جثة (المفقود)“.

وأضاف أن 1873 شخصا انتقلوا إلى 35 مركز إيواء لن يكون بوسعهم العودة إلى منازلهم حتى اكتمال عمليات رش البعوض.

وقال ”في غضون يومين أو ثلاثة أيام سيكون بوسع الناس العودة إلى منازلهم بعد التطهير والتخلص من الحشرات الناقلة للأمراض في أكثر المناطق تضررا“.

وحذرت الإدارة الرسمية للأرصاد الجوية في فيجي من احتمال سقوط أمطار غزيرة مع تحرك الإعصار المداري خوسيه باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي.



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