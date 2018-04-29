مقتل اكثر من 30 مدنيا بايدي متشددين في مالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قُتل أكثر من ثلاثين مدنيا من الطوارق بأيدي مسلحين يُشتبه بأنهم متشددون عند الحدود الشمالية الشرقية لمالي مع النيجر، وذلك وفق ما افادت مصادر متطابقة، في اعتداء ٍ هو الثاني من نوعه في غضون يومين.

واثار الاعتداء الخوف من اتساع ِ رقعة أعمال العنف وقال مسؤولون قبليون، إن الهجوم الجديد يأتي بعد هجوم مماثل شنه الخميس مسلحونَ على دراجاتٍ نارية ما أدى الى قتل أثني عشر شخصا. على مشارف بلدة انديرامبوكين في المنطقة نفسها.

وقال المسؤول القبلي صديقي اغ حمادي لوكالة فرانس برس من مدينة ميناكا عاصمة الولاية "قتل 43 شخصا خلال يومين وجميعهم من المدنيين من نفس المنطقة".

وأضاف "مقاتلونا يدمرون قواعدهم ويمسحونها مسحا، فهم يستهدفون المدنيين الابرياء" مشيرا الى انه يرى عمليات سفك الدماء انتقاما من هجمات شنتها جماعات طوارق مسلحة على المتشددين.

وقالت الجماعة المنبثقة عن الطوارق ان عدد القتلى في الهجومين على قرى اكلاز واوكاسا هو 43 قتيلا، وذكرت ان جميع الضحايا هم من مجموعة ايداكساهاك الرعوية.

ودعت المجموعة حكومتي مالي والنيجر الى اتخاذ خطوات لضمان "نهاية سريعة لهذه الجرائم البشعة" مضيفا ان المجموعة "لن تذعن لاية تهديدات".

ودعا حاكم ميناكا داوود مايغا الى التريث في اعلان حصيلة الضحايا بانتظار وصول مراقبين رسميين الى المكان.

وقال مايغا لوكالة فرانس برس "هناك روايات مختلفة، لكنني اعلم ان هناك نساء واطفال ومعمّرين في عداد الضحايا"، مضيفا انه يترقب عودة المراقبين الى باماكو.

وقال المسؤول في ميناكا عطية اغ الصادقي لوكالة فرانس برس إن سكان المنطقة يتخوفون من اعمال انتقامية يشنها المتشددون الذين تكبدوا خسائر فادحة في هجماتهم التي استهدفت المنطقة في الاسابيع الاخيرة.

وقال المسؤول "لكن احدا لم يتخيل انهم قد يقتلون مدنيين بهذا الشكل".

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