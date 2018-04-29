معارك ضارية بين النظام وداعش جنوب دمشق

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (وكالات)



تخوضُ قواتُ النظام معارك عنيفة ضدَ تنظيمِ داعش لليومِ العاشر على التوالي في أحياءٍ عدة في جنوب دمشق، تترافقُ مع غاراتٍ عنيفة، وفقَ ما أفادَ المرصدُ السوري لحقوقِ الإنسان. وتترافقُ المعارك وفقَ المرصد، مع قصفٍ جوي ومدفعي كثيف يستهدفُ نقاطَ تمركزِ التنظيم. وأوردت وكالة انباء سانا التابعة للنظام، أنّ وحدات قوات النظام تتقدم على محاور عدة من ناحية حيي القدم والمأذنية وتبسط سيطرتها على عدد من الأبنية.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إنّ معارك عنيفة تدور بين الطرفين في حي القدم، حيث تمكنت قوات النظام من التقدم مجددا السبت والسيطرة على أجزاء من منطقة المأذنية التابعة له.وتترافق المعارك وفق المرصد، مع قصف وجوي ومدفعي كثيف يستهدف نقاط تمركز التنظيم.

وتترافق المعارك وفق المرصد، مع قصف وجوي ومدفعي كثيف يستهدف نقاط تمركز التنظيم. وأوردت وكالة انباء سانا التابعة للنظام، أنّ وحدات قوات النظام تتقدم على محاور عدة من ناحية حيي القدم والمأذنية وتبسط سيطرتها على عدد من الأبنية، وأشار عبدالرحمن إلى أنّ قوات النظام تنتهج سياسة القضم تدريجياً للتقدم داخل حي القدم من جهة، فيما تسعى لفصل مخيم اليرموك عن الحجر الأسود، تمهيداً لتقطيع أوصالهما وتسهيل عملية السيطرة عليهما من جهة أخرى.

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