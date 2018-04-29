كوريا الشمالية تقول إنها ستفكك موقعها للتجارب النووية بمايو

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية - (وكالات)

قال زعيمُ كوريا الشمالية كيم جونغ-اون خلالَ القمة التي جمعتهُ مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الجمعة إنهُ سيُغلقُ موقعَ التجارب النووية في بلاده في أيار/مايو المقبل، بحسبِ ما ذكرَ مكتبُ مون الأحد. وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد اتفق مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن الجمعة الماضية على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية،



خلال زيارة تاريخية قام بها إلى الجارة الجنوبية ووقع خلالها إعلان سلام مع مون جاي إن. قلت شبكة "بي بي سي" عن بيان لمكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن إعلانه أن كوريا الشمالية تعتزم إغلاق موقع للتجارب النووية في مايو المقبل.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يعقد اجتماعًا مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، وكان ترامب قد قال الجمعة الماضية إن هناك موقعين أو ثلاثة مواقع محل بحث لعقد اجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وتعهد بأنه لن يسمح بأن "يتلاعب" به نظيره الكوري الشمالي.

وأشاد ترامب بكيم جونج أون الأربعاء الماضي بوصفه بأنه منفتح جدًا وجدير بالاحترام للغاية. وقال المتحدث باسم مون للصحافيين "كيم قال خلال القمة... إنه سيُنفذ (عملية) إغلاق موقع التجارب النووية في أيار/مايو".

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