بومبيو يحشد لمواجهة تهديدات إيران ومنعها الشرق الأوسط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران تواصل زعزعة أمن و إستقرار الشرق الأوسط وهي تهدد بفعل دعمها الجماعات الإرهابية أمن السكان الآمنين في المنطقة , تأتي تصريحات بومبيو فيما قال مسؤولون أمريكيون مرافقون له إن واشنطن لن تغض الطرف عن إرهاب إيران وتهديداتها .

ما أن حطت طائرته الشرق الأوسط بادءً زيارته من الرياض , حتى زاد وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو المعروف بتشدده تجاه إيران زاد من هذا التشدد , معللاً إياه بمساعي طهران المستمرة في زعزعة إستقرار المنطقة

بومبيو الذي تولى منصبه منذ أيام قليلة أكد بعد مباحثات أجراها مع العاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان, إتهم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير طهران بزعزعة أمن المنطقة وإستقرارها , الى جانب دعمها الجماعات الإرهابية , وقال إنها تعمل كتاجر سلاح , فهي تسلح من جهة ميليشيات الحوثي في اليمن, وتقوم بحملات قرصنة ألكترونية وتدعم نظام الأسد الذي وصفه بالقاتل من جهة أخرى.

من جانبه دعا الجبير الى تحسين الاتفاق النووي مع إيران و قال إن المدة التي يتم فيها الحد من كمية تخصيب اليورانيوم يجب أن تـُلغى وتكون بشكل أبدي.

و توافقت تصريحات بومبيو مع نظيره الجبير , مؤكداً أن الإتفاق النووي بشكله الحالي ليس كافيا لضمان عدم حيازة إيران لسلاح نووي , ملمحاً مرة أخرى الى إستعداد ترامب للإنسحاب من هذا الاتفاق.

هذا و تستبق زيارة بومبيو للمنطقة قرار ترامب المرتقب في الثاني عشر من آيار/مايو المقبل بشأن حسم موقفه من الاتفاق النووي الإيراني , حيث ترجح تقارير في واشنطن أن يقرر الإنسحاب من الاتفاق تمهيداً لإعادة فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي وصواريخها الباليستية.

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