بومبيو: على زعيم كوريا الشمالية اتخاذ خطوات لنزع النووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الأحد إنهُ أبلغ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بأنه سيتعينُ عليه أن يوافقَ على اتخاذ خطوات لا رجعة فيها تجاه إلغاء برنامجهِ للأسلحة النووية، في أي اتفاق مع الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف بومبيو، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) والذي تولى منصبه الجديد يوم الخميس، أن الاجتماع مع كيم كان بناءً وأنه غادر بيونغ يانغ ولديهِ قناعة بأن هناك فرصة ً حقيقة لإبرام اتفاق بين كيم وترامب.

وتعليقات بومبيو هي أكثر تصريحاته استفاضة بشأن محادثات في بيونغ يانغ مع كيم استعدادا لقمة تعقد الشهر المقبل بين الزعيم الكوري الشمالي وترامب.

وأشار بومبيو إلى أن كيم عبر عن استعداده لبحث طلب ترامب ووضع خارطة ستساعدنا في تحقيق هذا الهدف.

ومن المرجح أن يزيد تقييمه الآمال في حدوث انفراجة تجلب السلام إلى شبه الجزيرة الكورية المقسمة في أعقاب قمة تاريخية الأسبوع الماضي بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن التي تعهد فيها الزعيمان بنزع كامل للأسلحة النووية.

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