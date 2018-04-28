"مايك بومبيو" يبدأ جولته في الشرق الأوسط من الرياض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يجري وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو زيارة رسمية الى عدد من دول الشرق الأوسط يبدأها من المملكة العربية السعودية بعد الإنتهاء من محادثاته مع أعضاء حلف شمال الاطلسي في بروكسل. و تستغرق زيارة بموبيو الى الشرق الأوسط ثلاثة أيام و تشمل السعودية والأردن وإسرائيل حيث سيعرض على هذه الدول خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الإتفاق النووي الإيراني قبل أن يحسم قراره المرتقب يوم الثاني عشر من آيار/مايو المقبل.



ويجري بومبيو السبت في الرياض محادثات مع نظيره السعودي عادل الجبير قبل أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الى مائدة عشاء، و يشدد بومبيو على أن ترامب لم يحسم قراره بعد غير أنه من المرجح أن يقرر انسحاب بلاده من الاتفاق الشهر المقبل ممهداً لإعادة فرض عقوبات على برنامج طهران النووي.



و يعتزم المدير السابق لوكالة الإستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" أن يثبت للعواصم الأجنبية ولزملائه أنفسهم عودة الدبلوماسية الأميركية بعد الجدل الذي ساد ولاية سلفه ريكس تيلرسون قبل إقالته. و حرص بومبيو وهو ضابط سابق ورجل أعمال وعضو محافظ في الكونغرس على مباشرة العمل فور إداء اليمين وإختار تدشين ولايته بمحادثات مع دول الحلف الأطلسي و حلفاء الشرق الأوسط، و يعتبر السياسي السابق من كنساس من الصقور في ما يتعلق بإيران ومن مؤيدي خط متشدد في ما يتعلق بنشر القوة العسكرية الأميركية في الخارج.



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