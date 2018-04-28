ظريف: "التدخل الأمريكي في سوريا يصعد التوتر الطائفي"

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في غضون ذلك إنتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التدخل الأمريكي في سوريا وقال إنه يصعد التوترات الطائفية في المنطقة على حد تعبيره، تصريحات ظريف جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية الروسي والتركي قبيل إجتماعهم في موسكو , ذكر فيها أيضاً أن طهران تعمل على تخفيف التوتر في سوريا , عاداً إطار مؤتمر أستانة وسوتشي أفضل داعم لمسار جنيف.

تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن هناك تكثيفاً لعمليات مراقبة ما وصفوها بـ"تحركات إيرانية مشبوهة" في سوريا , وذلك بعد تأكيد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس محاولات إيرانية لإدخال أسلحة متطورة إلى سوريا.



و أكد المسؤولون في تصريحات لشبكة "سي أن أن" الأمريكية أن أقماراً صناعية وطائرات مراقبة وطائرات بدون طيار إلى جانب قطع بحرية أمريكية تكثف عمليات المراقبة لما يشتبه بأنه محاولات إيرانية لإدخال صواريخ مضادة للطائرات وأخرى باليستية إلى سوريا.



و كان ماتيس قال في جلسة إستماع أمام لجنة الشؤون العسكرية التابعة للكونغرس الأمريكي الخميس الماضي "رأيناهم (الإيرانيون) يحاولون إحضار أسلحة متقدمة إلى سوريا في طريقها إلى حزب الله اللبناني جنوب لبنان، وإسرائيل لن تنتظر حتى تكون هذه الصواريخ في الجو، وآمل أن تتراجع إيران."، يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغادور ليبرمان قال في تصريحات لصحيفة إيلاف إن بلاده ستدمر طهران إن أقدمت إيران على مهاجمة تل أبيب.



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