زوجة زعيم كوريا الشمالية تخطف الأضواء في القمة التاريخية

... محادثات بين الكوريتين تحضيرا لقمة 27 أبريل أنهى مسؤولون من الكوريتين لقاء للتحضير للقمة المقرر عقدها بين زعيمي البلدين في السابع والعشرين من الشهر الجاري في الشطر الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح

... كوريا الشمالية توافق على إجراء محادثات مع جارتها الجنوبية وافقت كوريا الشمالية على عقد محادثاتٍ رفيعةِ المستوى الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية، لمناقشة المسائل اللوجستية من أجلِ عقد قمة بين الكوريتين..

... أغرب طقوس الإعدام في كوريا الشمالية يشتهر زعيم كوريا الشمالية الشاب "كيم جونج أون" بطقوسه غريبة في القتل، التخلص كل المحيطين به، لأسباب غير معروفة وغير منطقية . وعادة ما يستخدم الزعيم الشاب وسائل مبتكرة في القتل، ولا يتورع عن قتل أي من معارضي الرأى أو يظهر له عدم الاحترام أو يشك في ولائه .

... ميركل: الاتفاق النووي غير كاف ويجب احتواء نفوذ إيران قالت المستشارة الألمانية خلال موتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق النووي مع طهران غيرُ كافٍ ويجبُ احتواء نفوذِ إيران في المنطقة..

... العثور على رسالة مشفرة لمنفذ حادث الدهس في "تورونتو" قالت الشرطة الكندية إن الشاب الذي دعس عمدا حشدا من الناس بسيارة فان على أحد الأرصفة بمدينة تورونتو ترك رسالة مشفرة على فيسبوك قبل الهجوم