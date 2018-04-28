زوجة زعيم كوريا الشمالية تخطف الأضواء في القمة التاريخية
أخبار الآن| بيونغ يانغ - كوريا الشمالية - (وكالات)
خطفت "ري سول جو"، زوجة الزعيم الكوري الشمالي، الأضواء فى القمة التاريخية التي عقدت في القرية الحدودية "بانمونجوم"، بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ونظيره الجنوبي "مون جيه إن".
ومن المعروف عن زوجة الزعيم الكوري الشمالي، أنها لا تظهر كثيرا، وأن المعلومات عنها قليلة جدا، وكان أول ظهور لها فى زيارته الأخيرة والوحيدة إلى الصين ظهرت، ري سول جو، إلى جانب زوجها كيم فى الصورة التي جمعتهما بالرئيس الصيني وزوجته.
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