رئيس وزراء سنغافورة يحذر من "تهديدات حقيقية" لداعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ من أن منطقة جنوب شرق آسيا يواجه تهديدات حقيقية من تنظيم داعش برغم هزيمته في الشرق الاوسط، تصريحات رئيس وزراء سنغافورة جاءت لدى إفتتاح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" أكد فيها أن جنوب شرق آسيا بأمان لكن تهديدات داعش حقيقية ويجب مقاومتها.



وتواجه بعض الدول ال 10 الاعضاء في رابطة آسيان التي تعد 650 مليون نسمة منذ زمن تهديدات إرهابية ومجموعات متطرفة تعزز وجودها بسبب بروز تنظيم داعش الذي لا يزال يهدد جنوب شرق آسيا برغم هزيمته العسكرية في العراق وسوريا , كما أن التطور الرقمي يجعل هذه البلدان أكثر تعرضا للهجمات الالكترونية بحسب رئيس وزراء سنغافورة، وقبل الإفتتاح الرسمي لقمة آسيان ال32 قرر قادة الدول الأعضاء خلال عشاء عمل تكثيف تنسيقهم في مجال الامن الالكتروني بعد أن تزايدت الهجمات الألكترونية في هذه المنطقة التي يزدهر إقتصادها حيث التكنولوجيا الرقمية لها تأثير أكبر على الحياة اليومية.



وتبنى داعش أولى هجماته في جنوب شرق آسيا في عام 2016 باعتداءات في جاكرتا أوقعت 4 قتلى , وفي 2017 في الفيليبين أعلن ناشطون مبايعتهم للتنظيم الإرهابي الذي استولى على مدينة ماراوي لكن القوات الحكومية إستعادتها بعد أشهر من المعارك الضارية. وتأسست رابطة آسيان في عام 1967 وتضم بروناي وكمبوديا وأندونيسيا ولاوس وماليزيا وبورما والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام..



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