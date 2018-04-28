بيونغ يانغ: قمة الكوريتين ستكون نقطة تحول جديدة

أخبار الآن| بيونغ يانغ - كوريا الشمالية - (وكالات)

قالت وكالة الأنباءِ الكورية الشمالية إن اجتماعَ القمة الذي عُقدَ بينَ الكوريتين يوم الجمعة سيكونُ"معلما بارزا جديدا" في تحقيقِ الازدهارِ المشترك ونقطةَ تحولٍ لشبهِ الجزيرةِ الكورية. ونشرت الوكالة بشكلٍ منفصل البيانَ المشترك الذي أعلنهُ رئيسا كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وكوريا الجنوبية مون جيه-إن يوم الجمعة بعدَ أولِ لقاءِ قمةٍ بينَ الكوريتين منذ أكثر من عشرِ سنوات.



وتعهد كيم ومون بالعمل من أجل "نزع السلاح النووي بشكل كامل" من شبه الجزيرة الكورية، كما نشرت النص الكامل لإعلان بانمونجوم الذي وقعه كيم ومون في نهاية القمة الجمعة. وفي هذه الوثيقة، أكد الزعيم الكوري الشمالي ورئيس كوريا الجنوبية "الهدف المشترك المتمثل في (جعل) شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية من خلال نزع السلاح النووي بالكامل".



وخلال أول قمة بين الجانبين منذ أكثر من عقد، أعلن الجانبان أنهما سيعملان على التوصل إلى اتفاق لتحقيق سلام "دائم" و"راسخ" في شبه الجزيرة، وشمل الإعلان تعهدات بالحد من التسلح ووقف "الأعمال العدائية" وتحويل الحدود المحصنة بين البلدين إلى "منطقة سلام" والسعي من أجل إجراء محادثات متعددة الأطراف مع دول أخرى مثل #الولايات_المتحدة.



كما أعلن الزعيمان الكوريان أن الرئيس الكوري الجنوبي سيزور بيونغ يانغ في وقت لاحق من العام الحالي، وجاء في البيان المشترك بعد القمة أن مون سيقوم بزيارته في الخريف، بعد 11 عاماً على مشاركة الرئيس الأسبق، روه مون هيون، في القمة الكورية الثانية في عاصمة الشمال.

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