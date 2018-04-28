آخر سبت من شهر نيسان...العالم يحتفي بيوم الطبيب البيطري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (نضال عمرية)



يحتفي العالم في اخرِ يومِ سبتٍ من شهر نيسان / ابريل باليومِ العالمي للطبيب البيطري، نقابات واتحاداتُ الأطباءِ البيطريين في جميعِ دولِ العالم تتطلعُ في هذا اليوم إلى التوعيةِ بدورِ الطبيب البيطري في المجتمع والحفاظِ على صحةِ الحيوانِ والإنسان.

امراض خطيرة مميتة للبشر قابلة للانتقال من الحيوان إلى الإنسان عبر وسائل وطرق مختلفة تبدأ من التماس المباشر بين المربي وحيواناته ، وتنتهي باستهلاك منتجات حيوانات مصابة بالمرض ... الطب البيطري يلعب دور الدرع الواقي للبشر في هذا المجال..



نقابات واتحادات الأطباء البيطريين في دول العالم تحتفل باليوم العالمي للطبيب البيطري الذي يوافق سنويا السبت الأخير من شهر أبريل، وذلك بهدف التوعية بدور الطبيب البيطري في المجتمع والحفاظ على صحة الحيوان والإنسان.

بداية الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطري تعود إلى عام 2000 حين قرر الاتحاد العالمي للطب البيطري في بلجيكا تخصيص يوم السبت الأخير من شهر أبريل كل عام يوما عالميا للطبيب البيطري.

فكرة الاتحاد بدأت نهاية القرن التاسع عشر حين دعا أستاذ تشريح بريطاني زملاءه من دول أوروبية لاجتماع في برلين عام 1863 حضره أكثر من مئة طبيب بيطري من عشر دول أوروبية، يضم الاتحاد حاليا أكثر من نصف مليون طبيب بيطري من مختلف دول العالم عبر نقاباتهم واتحاداتهم في بلدانهم...ويعمل بالتعاون مع منظمات وهيئات دولية مثل الفاو ومنظمة الصحة العالمية وغيرها لمواجهة مشكلات الصحة الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.



وبرزت أهمية الطب البيطري في السنوات الأخيرة مع اكتشاف أمراض مشتركة اهتم بها الإعلام على نطاق واسع، من جنون البقر في بريطانيا إلى سارس في الصين وغيرها من الأمراض المشتركة الأخرى.

اقرأ أيضا:



طبيب يثبت أن المصابين في بلدة البحارية تعرضوا لمواد كيميائية









