كيم جونغ اون يغادر بيونغ يانغ للقاء نظيره الجنوبي

أخبار الآن| بيونغ يانغ - كوريا الشمالية - (وكالات)

غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بيونغ يانغ للقاء رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين، لعقد قمة تاريخية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وقالت الوكالة إن "كيم جونغ أون سيبحث بشكل صريح مع مون جاي إن في كل القضايا من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين وتحقيق السلام والازدهار وإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية".

كما توجه أيضا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن إلى المنطقة المنزوعة السلاح ، بحسب ما أظهرت لقطات تلفزيونية.



وقمة الجمعة التي ستعقد في قرية بانمونغوم الحدودية، ستفتح الطريق للقاء تاريخي بين كيم جونغ اون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إنه يفكر في ثلاثة أو أربعة مواعيد محتملة وخمسة مواقع لعقد قمته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح إن كانت القمة ستعقد بالأساس.



وأضاف ترامب في مقابلة مع محطة فوكس نيوز، أن اللقاء الذي تم في كوريا الشمالية قبل أسابيع بين كيم ومايك بومبيو، الذي كان قبل أسابيع مرشحا فحسب لمنصب وزير الخارجية ويرأس وكالة المخابرات المركزية الأميركية، لم يكن مخططا سلفا.



وقال ترامب "لم يكن من المفترض أن يلتقي بكيم جونج أون لكنه فعل. رتبوا الأمر عندما كان هناك ليقول مرحبا".



وتحدث بومبيو، الذي أدى اليمين وزيرا للخارجية الخميس، مع كيم لأكثر من ساعة فيما وصفه ترامب بأنه لقاء "تخطى قول مرحبا".



ونشر البيت الأبيض فيما بعد صورتين لبومبيو وكيم وهما يتصافحان. وقال ترامب إنه يتوقع لقاء كيم في مايو أو يونيو.



وقال لفوكس نيوز عبر الهاتف "ربما سأنسحب سريعا باحترام لكن...من الممكن ألا يعقد الاجتماع أصلا... من يدري. لكنني أقول لكم حاليا إنهم يريدون الاجتماع".

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