ترامب يرحب باللقاء التاريخي بين الزعيمين الكوريين

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا

رحب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة بقمة الكوريتين ووصفها ب"التاريخية"، لكنه حذر من أن الاوضاع لن تتضح إلا بعد مرور بعض الوقت على الاتفاق.

وكتب على تويتر "بعد سنة عاصفة من اطلاق الصواريخ واجراء التجارب النووية، يجري الان لقاء تاريخي بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية".

وجاءت تغريدته عقب اتفاق الزعيمين الكوريين على السعي لتحقيق سلام دائم ونزع السلاح النووي بشكل تام من شبه الجزيرة الكورية.

واضاف "أمور جيدة تحصل لكنها لن تتضح إلا بعد مرور بعض الوقت". ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الاميركي خلال اسابيع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وفي تغريدة ثانية كتب ترامب "الحرب الكورية الى خواتمها! إن الولايات المتحدة يجب ان تشعر مع كامل شعبها العظيم، بفخر كبير لما يحصل حاليا في كوريا".

والقمة تكريس للتقارب الملفت الذي تشهده شبه الجزيرة وتهدف إلى التحضير لقمة مرتقبة بين كيم وترامب.

وأجرت بيونغ يانغ العام الماضي تجربتها النووية السادسة والأقوى لها على الاطلاق، وأطلقت صواريخ قادرة على ضرب أراضي الولايات المتحدة.

وأدى ذلك إلى تصاعد التوتر فيما تبادل كيم وترامب الاهانات الشخصية والتهديدات بالحرب.