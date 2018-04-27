الزعيمان الكوريان تباحثا في نزع السلاح النووي والسلام الدائم

أخبار الآن | سول- كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلن متحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي أن "مون جاي-ان" تباحث مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" في نزع السلاح النووي والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية خلال قمتهما اليوم.

وصرح يون يونغ تشان" ان الزعيمين أجريا حوارا صريحا وصادقا حول نزع السلاح النووي واحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية وتنمية العلاقات بين البلدين.

وتمهد قمة الكوريتين الطريق أمام كيم للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر مايو أو مطلع يونيو في قمة ستمثل أول لقاء من نوعه على الإطلاق بين زعيم كوري شمالي ورئيس أميركي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم غادر بيونغيانغ وفي طريقه إلى القمة "التاريخية" حيث "سيتناقش مع مون بقلب مفتوح في كل القضايا لتحسين العلاقات بين الكوريتين وتحقيق السلام والرخاء وإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية".

وقبل أيام من القمة أعلن كيم تعليق التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى وتفكيك موقع التجارب النووية الوحيد المعروف في كوريا الشمالية.

وشوهد مون وهو يغادر المقر الرئاسي. وتوقف الرئيس الكوري الجنوبي قليلا لتحية العشرات من مؤيدي القمة بين الكوريتين والذين لوحوا بأعلام كوريا الجنوبية قرب البيت الأزرق الرئاسي.

وتجمع مئات المتظاهرين في وسط سول منذ الصباح الباكر إما للاحتجاج على القمة أو للتعبير عن دعمهم لها.

ومن المتوقع أن تصدر الكوريتان بيانا مشتركا في ساعة متأخرة يوم الجمعة وقد يطلق عليه اسم إعلان بانمونغوم. وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية، إن البيان قد يتطرق إلى نزع السلاح النووي والسلام وتحسن العلاقات.

وستكون للقمة بين الكوريتين أهمية خاصة لأسباب كثيرة من

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بينها مكان عقدها في المنطقة منزوعة السلاح وهي قطعة أرض مساحتها 260 كيلومترا ورد في اتفاق الهدنة بين البلدين عام 1953 أنها ستكون منطقة عازلة بين الجنوب والشمال.