الاتفاق على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

أخبار الآن | سول- كوريا الجنوبية (رويترز)

وقع زعيما كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية إعلانا يوم الجمعة يتضمن الموافقة على العمل من أجل ”نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية“.

وخلال أول قمة بين الجانبين منذ أكثر من عقد أعلن الزعيمان أنهما سيعملان على التوصل إلى اتفاق لتحقيق سلام ”دائم“ و“راسخ“ في شبه الجزيرة.

وشمل الإعلان تعهدات بالحد من التسلح ووقف ”الأعمال العدائية“ وتحويل الحدود المحصنة بين البلدين إلى ”منطقة سلام“ والسعي من أجل إجراء محادثات متعددة الأطراف مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة.

من جانبه أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون ببداية عهد جديد للسلام، وذلك قبل القمة التاريخية التي تجمعه مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي ان.

وعلى سجلّ الزوار داخل بيت السلام في قرية بانمونغوم الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، كتب كيم عبارة "تاريخ جديد يبدأ الان".

وتبادل رئيسا كوريا الشمالية كيم جونغ-أون وكوريا الجنوبية مون جاي-ان مصافحة دافئة الجمعة عند خط ترسيم الحدود الذي يفصل الكوريتين، استعدادا لعقد قمة تاريخية بينهما.

وابتسم كيم ومون وتصافحا بالأيدي ثم عبرا الحدود إلى كوريا الشمالية لفترة وجيزة في لفتة رمزية ثم عادا إلى كوريا الجنوبية.

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