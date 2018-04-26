ماكرون عرض على ترامب تعديل الاتفاق النووي مع إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل مغادرته الولايات المتحدة أن الرئيس الأمريكي ومن خلال كل تصريحاته لم يبد استعدادا للدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني، ويعتقد بأن ترامب لن يتمسك بالاتفاق.

وتحدث الرئيس الفرنسي عن خريطة طريق رديفة تمت مناقشتها مع ترامب للعمل من أجل إرساء اتفاق أكثر توسعا، وقد أبدى ترامب إيجابية واستعدادا للتعاون حول الخطة.

على ما يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فشل في إقناع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ما يتعلق بإنسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

الرئيس الفرنسي وخلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته للولايات المتحدة، قال إن ترامب لن يتمسك بالاتفاق النووي ولكن الرئيس الأمريكي أبدى انفتاحا لفكرة التوصل لاتفاق جديد أوسع ومنظم مع إيران.

وكان ماكرون قد دعا ترامب إلى العمل معا على تعديل الاتفاق النووي مع إيران، ليشمل معالجة برنامج صواريخها الباليستية والحد من هيمنتها على المنطقة.

التصريحات الأخيرة لماكرون تعد مؤشرا على التقارب بين ترامب والرئيس الفرنسي حول ملف إيران النووي، ويأتي هذا التقارب نتيجة أفعال طهران الأخيرة بالتوغل في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما دعمها المستمر للنظام السوري وميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

ترامب كان قد وصف الاتفاق المبرم عام 2015، والذي وافقت إيران بموجبه على كبح أنشطتها النووية في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها، بأنه أسوأ صفقة جرى التفاوض بشأنها وهدد بإفشاله بإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران الشهر المقبل ما لم يتفق الحلفاء الأوروبيون على إصلاح عيوبه.

ويرى ترامب أن الاتفاق مثير للسخرية بحسب وصفه، لكونه يسمح لإيران بالاستمرار في برنامجها النووي، كما أنه يخفف من العقوبات، الأمر الذي سمح لها بتوجيه اقتصادها للتدخل في شؤون دول المنطقة، وإطلاق برنامج صواريخ باليستية.

اقرأ أيضا:

ماكرون: إيران لا يجب أن تملك أي سلاح نووي أبدا