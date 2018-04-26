قمة بين الكوريتين للمرة الأولى منذ 10 سنوات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

يلتقي زعيما الكوريتين الجنوبية والشمالية مون جاي-إن و الشمالي كيم جونغ-اون للمرة الأولى منذ عشر سنوات لعقد لقاء قمة حيث بينما يتطلع المجتمع الدولي وشعبا البلدين لإتفاقية سلام نتزع سلاح الشمال النووي , كما تستبق هذه القمة لقاءُ قمة أخرى يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونغ أون يجري التحضير لعقدها بين واشنطن وبيونغ يانغ خلال الأسابيع المقبلة.

عند الخط العسكري الفاصل الذي يقسم شبه الجزيرة الكورية يُعقد للمرة الأولى منذ عشرة سنوات لقاء يجمع زعيمي الكوريتين الجنوبي مون جاي-إن و الشمالي كيم جونغ-اون حيث من المقرر أن يعبر كيم الخط الفاصل بين البلدين

سيرا ليصبح أول زعيم كوري شمالي يطأ أرض الجنوب منذ انتهاء الحرب الكورية قبل 65 عاماً.

القمة التي ستركز على نزع السلاح النووي والتوصل إلى سلام دائم بين الكوريتين تتضمن ذهاب الزعيمين سيرا على الأقدام باتجاه بيت السلام وهو مبنى من الزجاج والإسمنت يقع في الجهة الجنوبية من قرية بان مو نغوم الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح والتي تم فيها توقيع الهدنة , بالاضافة الى قيامهما بزرع شجرة صنوبر عند خط ترسيم الحدود تعبيراً عن السلام المقبل.

وسيكون برفقة كيم تسعةُ مسؤولين بينهم شقيقته كيم التي كانت على رأس وفد الشمال الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية في شباط/ فبراير الماضي وكذلك كيم يونج نام الذي يتولى منصب الرئاسة الشرفية لكوريا الشمالية.

أما الوفد الكوري الجنوبي فيضم سبعة مسؤولين بينهم وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والوحدة , وفي إشارة الى إمكانية التوصل الى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي قال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية إن بيونغ يانغ سترسل كبار مسؤوليها العسكريين إلى القمة لأنهم هم أيضا يؤمنون بالسلام وبأهمية نزع هذا السلاح , مؤكدة أن كيم و مون سيوقعان معاهدة في نهاية المحادثات وسيعلنان نبأ مهماً.

وشهدت قرية بان مو نغوم العديد من المفاوضات بين البلدين برعاية أمريكية و روسية وصينية، على مدار عقود إلا أن مشهدا فريدا من نوعه يصف حالة الانقسام بين شطري الجزيرة الكورية في تلك القرية الصغيرة التي تقع في وسط مئات الكيلومترات من الأسلاك الشائكة والموانع وحقول الألغام.

و تستبق لقاء زعيمي الكوريتين قمةَ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و كيم أون خلال الأسابيع المقبلة حيث تحدث ترامب عن ثلاثة أو أربعة مواعيد ممكنة للقائه كما أشار الى أن هناك خمسة أماكن لعقد هذا اللقاء وهي قيد الدراسة.

اقرأ أيضا:

مأدبة عشاء سويسرية في القمة الكورية وإجراءات لتخفيف التوتر