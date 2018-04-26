الكونجرس يصدق على تعيين بومبيو وزيرا للخارجية الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

صادق مجلسُ الشيوخ الأمريكي على تعيين ِ مدير ِ الاستخابرات المركزية مايك بومبيو وزيراً للخارجية في إدارةِ الرئيس دونالد ترامب.

وواجه َ بومبيو مقاومة ً عنيفة من الديمقراطيين القلقين من سمعتهِ الخاصة باتخاذِ مواقفَ سياسية متشددة في السابق وتصريحاتهِ الحادة حول الإسلام.

وجاءت نتيجة التصويت فيما واصل أعضاء المجلس الإدلاء بأصواتهم بتأييد 54 صوتا مقابل رفض 41. وبومبيو جمهوري وكان من قبل عضوا في مجلس النواب.

يصنف بومبيو في خانة "الصقور" لمواقفه الحازمة تجاه إيران وكوريا الشمالية، ومن المتوقع أن يغادر العاصمة الأميركية خلال الساعات القليلة المقبلة للمشاركة في اجتماع للحلف الأطلسي في بروكسل.

وكان بومبيو قد صرح في جلسة سابقة بالكونغرس لتأكيد ترشيحه إنه سيواصل الضغط من أجل اتفاق أكثر صرامة حتى إذا قرر ترامب ألا يعلق رفع العقوبات على إيران.

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