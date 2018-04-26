السلطات الفرنسية تتعرف على 416 شاركوا بتمويل داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تعرفت السلطات الفرنسية على 416 متبرعاً شاركوا في تمويل تنظيم داعش حسب ما أعلن مدعي عام باريس الذي أشار الى تمويل صغير للإرهاب عبر مبالغ زهيدة لكنها كثيرة.



و أوضح مدعي عام باريس فرنسوا مولينس أن عملا منسقا بين أجهزة الاستخبارات المالية سمح بالتعرف على المتبرعين لداعش في فرنسا خلال السنوات الأخيرة , معتبرا أن هذا العدد كبير.

وأضاف مدعي عام باريس أن أجهزة الاستخبارات المالية رصدت أيضا 320 شخصا يجمعون الأموال :متمركزين بشكل خاص في تركيا ولبنان، يتمكن عبرهم الجهاديون الموجودون في سوريا من الحصول على الأموال".

وقال مولينس لصحيفة "لو باريزيان" إن "داعش حصل على تمويل بشكل خاص مستخدما وسيلتين. أولا الزكاة والإحسان حيث تُرسل أموال الى جمعيات خيرية أو مباشرة الى أفراد العائلة الموجودين على الأرض وثانيا غنائم الحرب ما يعني التمويل عبر أعمال إجرامية.

وهناك ملفات عديدة لدى القضاء الفرنسي تشير إلى أهال يُشتبه بارسالهم أموالا إلى أبنائهم الذين يشاركون في القتال في صفوف الجماعات الإرهابية وقد صدرت أحكام في مثل هذه القضايا.

واستخدمت أيضا الثغرات في نظام الحوالات المالية الذي يسمح بإرسال الأموال سريعا الى شخص آخر، لتمويل الجهاديين الذين يقاتلون في العراق وسوريا. ومنذ أيلول/سبتمبر، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا للاشتباه بعدم قيام المصرف البريدي بدوره الرقابي في هذه المسألة.

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