جماعة طالبان ترفض دعوة للسلام وتصفها بالمؤامرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلنت جماعة طالبان بدء ما وصفته بهجوم الربيع في أفغانستان رافضة عرض رئيس الأفغاني أشرف عبدالغني إجراء محادثات سلام بين الجانبين، وتوعدت جماعة طالبان بتكثيف الهجمات على القوات الأمريكية المنتشرة في أفغانستان، وأسمت هجومها عملية "الخندق", عادةً دعوة الرئيس الأفغاني للسلام "مؤامرة". وفق ما أوردته "رويترز".



وقالت طالبان إن "الهدف الرئيسي لـ "لهجوم الربيع" هو ما وصفته بالغزاة الأمريكييين وعملائهم، و كانت واشنطن أرسلت آلاف الجنود إلى أفغانستان للمساعدة في تدريب الجيش ويتمتع قادتهم بسلطات أوسع لتنفيذ ضربات جوية ضد الإرهابيين في تغيير كبير لسياسة انسحاب القوات الأمريكية تدريجيا.



و بحسب رويترز يؤكد إعلان طالبان خطورة إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل مع بدء جهود تسجيل الناخبين في مناطق نائية بالبلاد, هذا و بحسب رويترز فهناك تفاوت في تقدير مساحة الأراضي التي تسيطر عليها طالبان إذ يقول "البنتاغون" إن الحكومة تسيطر على 56 في المئة من البلاد بينما أظهرت تقارير أن الجماعة نشطة في 70 في المئة.



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