عشرات المصابين جراء زلزال في جنوب شرق تركيا

أخبار الآن | اديامان - تركيا (وكالات)

هز زَلزال إقليما جنوب شرق تركيا في وقتٍ مبكر ما تسبب في إصابةٍ عشراتٍ الأشخاص وإلحاقِ أضرارٍ في مبانٍ ..وفق ما ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية، وقالت هيئةُُ المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 5.2 خمسِ درجاتٍ وعشرين الدرجة على عمقِ 10 عشرةِ كيلومترات وزير الصحة التركي أكد أن المصابين وعددهم 35 لا يزالون يتلقون العلاج.

وضرب الزلزال قرية سامسات في محافظة أديامان في وقت مبكر من يوم الثلاثاء الساعة 3:34 صباحا بالتوقيت المحلي (00:34 بتوقيت غرينتش). وقال حاكم المحافظة إن الإصابات حدثت بسبب فرار الناس من منازلهم في حالة من الذعر. كما سجل مركز قانديلي لمراقبة الزلازل في تركيا ما لا يقل عن 13 هزة ارتدادية..

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