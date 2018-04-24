داعش يقطع رؤوس 3 أشقاء في ننكرهار شرقي أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قطع مسلحون من تنظيم داعش رؤوس 3 أشقاء يعملون جميعا في المجال الطبي في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان.

وأكد المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار عطاء الله خوجياني أن الأشقاء لقوا مصرعهم في منطقة تشبرهار مساء السبت.

وكان الشقيق الأكبر نزار تاريلوال (27 عاما) يعمل طبيبا في عيادة خاصة، وشقيقه الأوسط نعيم (24 عاما) يعمل في حملات تطعيم، بينما كان الأصغر عبد الوهاب (19 عاما) يدرس الطب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن خوجياني أن والد الضحايا كان طبيبا، وقتله تنظيم داعش العام الماضي بقطع رأسه. والتنظيم معروف بممارساته الوحشية في الإقليم وقطع رؤوس أسرى.

يذكر أن إقليم ننكرهار، الواقع على الحدود مع باكستان، تحول إلى معقل لتنظيم داعش الذي أصبح أحد أخطر الجماعات المسلحة في أفغانستان، منذ ظهوره هناك في أوائل عام 2015.

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