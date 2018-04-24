ترامب: لن نسمح لإيران بتطوير سلاح نووي

أخبار الآن | واشنطن -امريكا (وكالات)



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إيران مسؤولة عن الكثير من المشاكل في الشرق الأوسط، وإنه لن يسمح لطهران بتطوير سلاح نووي.

كما طالب ترامب بأهمية زيادة الجهود لوقف إيران عن دعم الإرهاب بعد القضاء على تنظيم داعش.

من جانب آخر أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية تخلي إيران عن أنشطتها الباليستية.

ترامب قال إن الاتفاق النووي مع إيران غير معقول وما كان ينبغي إبرامه.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران تختبر صواريخ وتسبب مشكلات بالمنطقة، لافتا إلى أنه لن يكون من السهل على إيران استئناف برنامجها النووي.

من جهته صرح الرئيس الفرنسي أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة على مواجهة الإرهاب بشكل مختلف والتصدي للأسلحة المحظورة في كوريا الشمالية وإيران.

وعن الملف الكوري الشمالي، أكد ترامب أهمية التعامل بشكل منفتح، وأنه لن يقدم أي تنازلات إلى بيونج يانج، وأضاف أن الصين ساعدت واشنطن في الضغط على كوريا الشمالية .



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