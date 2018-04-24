تايوان تجري مناورات عسكرية في ظل التوتر مع الصين

أخبار الآن | تايبيه - تايوان (وكالات)

تعتزمُ تايوان اجراءَ تدريباتٍ عسكرية تبدأ الأسبوع المقبل في ظلِ تصاعدِ التوتر مع الصين .. وكثفت بكين وعلى مدى العامِ المُنصرم تدريباتِها العسكرية حول تايوان التي تتمتعُ بحكمٍ ذاتي وديمقراطي حيثُ شمِل ذلك تحليقَ قاذفاتٍ وطائراتٍ حربية أخرى حول الجزيرة. وأكدت وزارة ُالدفاع التايوانية إن الجزءَ الرئيسي من التدريباتِ سيكونُ إطلاقَ ذخيرةٍ حية في الفترة بين الرابعِ والثامنِ من يونيو حزيران المقبل.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتصاعدت نبرتها العدوانية تجاه الجزيرة منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016 وفازت فيها تساي إينج وين من الحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال. ولم تشر التدريبات السنوية التي تجريها تايوان، وتحمل اسم هان كوانج وتبدأ الأسبوع المقبل بتدريبات مركز قيادة مدعوم آليا، إلى الصين صراحة لكنها أشارت بدلا من ذلك إلى ”قوى معادية تغزو تايوان“. وأضافت ”سيتم أيضا دمج موارد مدنية في التدريبات لدعم العمليات العسكرية“.

وذكرت الوزارة أن شركات التكنولوجيا ستقدم دعما بطائرات بدون طيار لتحديد الأهداف وتوفير مراقبة لمضمار القتال بينما ستساهم شركات التشييد بإصلاحات عاجلة لمهبط الطائرات في قاعدة تشينج تشوان كانج الجوية في وسط تايوان.



وقالت إن القيادة القتالية الجوية ستصدر إنذارات من الضربات الجوية باستخدام ”نظام تحذير من التهديدات الجوية“ أثناء تدريبات دفاع جوي كما سيشارك خفر السواحل في تدريبات مع البحرية. وتايوان مسلحة بشكل جيد بأسلحة معظمها أمريكية الصنع لكنها تحث واشنطن على بيع معدات أكثر تقدما لها تشمل مقاتلات جديدة لمساعدتها في تحسين قدرتها على ردع جارتها العملاقة..

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