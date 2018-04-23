4 قتلى بإطلاق نار في ولاية تينيسي الأمريكية

أخبار الآن | تينيسي - الولايات المتحدة - (وكالات)

قتل رجل شبه عار ما لا يقل عن أربعة أشخاص بالرصاص في مطعم قرب ناشفيل بولاية تنيسي الأميركية في الساعات الأولى من صباح الأحد ولاذ بالفرار بعدأن انتزع أحد الزبائن البندقية من يده لينقذ بذلك حياة آخرين.

وقالت السلطات إن الجاني هو ترافيس رينكينغ (29 عاماً) وإنه ما زال هارباً. وصدرت أوامر باعتقاله بتهمة القتل.



وذكرت الشرطة أنه من المعتقد أن رينكينغ، وهو من مورتون بولاية إيلينوي، كان يعيش قرب المطعم، وشوهد في غابة قريبة.



وأطلق المسلح النار في البداية وقتل شخصين في ساحة انتظار السيارات التابعة للمطعم جنوب شرقي ناشفيل قبيل الساعة 3.30 صباحاً (08.30 بتوقيت غرينتش).



وقالت الشرطة إن المسلح دخل بعد ذلك المطعم وأطلق النار فقتل أحد الزبائن وأصاب آخر توفي فيما بعد.



وقام أحد رواد المطعم، والذي قالت وسائل الإعلام المحلية إنه جيمس شو جي آر (29 عاماً) والذي كان مختبئاً بجوار دورات المياه، بالاندفاع نحو المسلح وانتزاع البندقية منه.



وأصيب شو بجروح لا تشكل خطورة على حياته منها جرح في كوعه، في حين أصيب زبائن آخرون بجروح في وجوهم بسبب الزجاج المتطاير.



وقالت الشرطة إن المسلح خلع أثناء فراره السترة التي كان يرتديها والتي كان بها ذخيرة إضافية، محذرة من أن الجاني مازال يعتبر مسلحاً وخطيراً للغاية.

ويُعالج شخصان أصيبا خلال إطلاق النار في مركز فاندربلت الطبي الجامعي.

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