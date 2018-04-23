مقتل عشرات السياح الصينيين جراء حادث سير في كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



سقط عدد كبير من الضحايا بينهم سياح صينيون جراء حادث سير في كوريا الشمالية، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية الإثنين.



وأفاد التلفزيون الحكومي الصيني في تغريدة بأن أكثر من 30 شخصا قُتلوا عندما سقطت حافلة سياحية من على جسر في كوريا الشمالية، لكنه عاد وحذفها في وقت لاحق.



وذكر بيان وزارة الخارجية الصينية إنّ الصين أُبلغت بالحادث الذي وقع ليل الأحد، وان موظفي السفارة الصينية في بيونغ يانغ هرعوا إلى مكان الحادث ويعملون على إدارة الوضع.