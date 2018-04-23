روسيا تضرب خلايا لداعش بمدينتين تستضيفان المونديال

أخبار الآن | سان بطرسبورغ- روسيا - (وكالات)

ألقت السلطات الروسية القبض على أشخاص تابعين لخلايا إرهابية داخل مدينتين ستستضيفان مباريات بطولة كأس العالم، بعد أقل من شهرين.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها السلطات الروسية، اقتحاما دراماتيكيا لقوات روسية خاصة لمقر يضم إرهابيين في مدينة سان بطرسبرغ، حسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، قامت القوات الروسية باقتحام مقر آخر في مدينة روستوف أون دون، التي سيستهل فيها المنتخب البرازيلي المونديال أمام سويسرا في 17 يونيو المقبل.

وألقت السلطات القبض على رجلين في مطلع العشرينات من آسيا الوسطى في سان بطرسبرغ، واتهمتهما لاحقا بالتحضير للمشاركة في عمل إرهابي بالمدينة.

واستطاعت السلطات الوصول للأشخاص بعد أن كشفت تواصلهم مع عنصر يجند الإرهابيين عبر تطبيق "تيلغرام"، الذي تعمل روسيا على حظر استخدامه.

أما في روستوف أون دون، فقبضت الشرطة على 3 أشخاص، فيما فجر رابع نفسه أثناء احتجازه، وفقا لبيان نشرته السلطات الروسية.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أكد سابقا أن "الإرهاب يشكل التهديد الأكبر لكأس العالم".

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