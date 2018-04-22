تفجير انتحاري يقتل العشرات في كابول

أخبار الآن | كابول - أفغانستان (وكالات)

أعلنَ الناطقُ باسم وزارةِ الصحة الأفغانية أن 31 شخصا قتلوا و54 آخرين جرحوا، اليوم الأحد، في هجومٍ انتحاري على مركزٍ لتسجيلِ الناخبين في العاصمةِ كابول.

من جهتها، تحدثت وزارة الداخلية عن سقوط "عشرة قتلى و56 جريحا"، حسب الناطق باسمها نجيب دانيش، الذي أوضح أن "الحصيلة يمكن ان ترتفع"، وفق "فرانس برس".

ولم تعلن أيُ جهةٍ مسؤوليتها عن الانفجار، الذي وقعَ بعدَ أسابيعٍ من الهدوءِ النسبي في كابول.

ووقعَ الهجومُ في منطقةِ دشت برجي بغرب كابول، حيث يعيش عدد كبير من أقلية الهزارة، التي تعرضت لهجمات أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنها.

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