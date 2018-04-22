غوغل يغير شعاره احتفالا باليوم العالمي للأرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يحتفل محرك البحث الشهير غوغل بيوم الأرض عن طريق تغيير شعار الرسمي إلى بعض الرسومات بالإضافة إلي مقطع فيديو صغير تظهر فيه الدكتورة الانغليزية جين جودل سفيرة الأمم المتحدة للسلام، أكثر الناشطين بحثاً في البيئة.

جين جودل أحدي خبراء سلوك الحيوان والناشطة في مجال الحفاظ علي حقوق الحيوان والحياة البرية والبيئة , والتي قالت جوجل عنها إنها قضت حياتها لدراسة وحماية البيئة التي نعيش فيها , وجين جودل هي عالمة من المملكة المتحدة متخصصة في علم سلوك الحيوان والأنثروبولوجيا بالأضافة إلي عملها سفيرة للأمم المتحدة للسلام , وهي مشهورة بالأكثر خبرة في العالم في فهم سلوك حيوان الشمبانزي لأنها قضت 45 عام من عمرها في دراسة التفاعلات الأسرية والأجتماعية في الحياة للشمبانزي , كما إنها أسست معهد بأسمها وأيضاً عملها الواسع المدي في مجال الرفق بالحيوان في أنحاء العالم.

يوم الأرض هو يوم ثقافي الهدف منة زيادة وعي ثقافة الأنسان من جانب أهمية الحفاظ علي البيئة الطبيعية لكوكب الأرض , وبدأ الأحتفال بالأرض في 22 عام 1970 في الولايات المتحدة الأمريكية وحتي أصبح في عام 1990 أصبح يوماً دولياً تحتفل بة أغلبية دول العالم وفي عام 2016 أصبح هناك 141 دولة تحتفل بالمناسبة ولكن توجد بعض الدول تحتفل بأسبوع الأرض.

وقالت جوجل إن الدكتورة جين جودل تشارك رسالتها الشخصية إلي العالم في عامنا هذا , عن طريق شعار جوجل إلي جانب العديد من رسوماتة المبتكرة في محاولة لألهام الجميع بإن لهم دور إيجابي علي كوكب الأرض وأضافت إيضاً في رسالتها يجب إن نشعر بالأمل ونقوم بدورنا في المحافظة علي الأرض.

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