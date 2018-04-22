"عاصفة موسكو" تقتل وتصيب وتعطل المطارات

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)

قضت فتاة وأصيب 12 شخصا جراء عاصفة ضربت موسكو السبت، بحسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين.

وأعلنت وكالة انترفاكس أنه تم تأخير عشرات الرحلات الجوية في مطارات موسكو.

وتوقعت وزارة الحالات الطارئة الروسية تساقط الأمطار والثلوج وهبوب رياح عاتية ليل السبت الأحد.

وتسببت رياح وصلت سرعتها إلى 90 كلم في الساعة بسقوط مئات الأشجار في موسكو، بحسب ما كتب سوبيانين على حسابه على تويتر.

وحسب فرانس برس، أوضح رئيس بلدية العاصمة الروسية أن "عدد المصابين جراء العاصفة بلغ 12 شخصا. ولم ينجح الأطباء في إنقاذ حياة فتاة نقلت إلى المستشفى في حالة خطرة للغاية".

ونقلت وكالة تاس الرسمية الروسية عن الفرع المحلي لوزارة الصحة الروسية تسجيل حالة وفاة في ميتيشتشي في موسكو جراء العاصفة.

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