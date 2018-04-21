موغيريني: وقف بيونغ يانغ تجاربها النووية منتظر منذ زمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رحب الإتحاد الأوروبي بقرار كوريا الشمالية وقفَ التجارب النووية وإختبارات الصواريخ البالستية, واعتبره مرحلة ً إيجابية منتظرة منذ وقت طويل.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن الإتحاد يتوقعُ من إعلان بيونغ يانغ أن يكونَ على طريق ٍ يؤدي الى النزع الكامل للسلاح النووي ولا تعودُ البلاد إليه.

و أضافت موغيريني أن الهدف يبقى الاحترام التام من قبل بيونغ يانغ لالتزاماتها الدولية و كل القرارات ذات الصلة لمجلس الامن الدولي و تصديق معاهدة الحظر التام للتجارب النووية.

و أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي عن الامل في أن تؤدي اللقاءات المقبلة بين الرؤساء الاميركي والكوري الشمالي والكوري الجنوبي الى نتائج إضافية ملموسة.

ويأتي إعلان كيم جونغ أون قبل أقل من أسبوع من اللقاء المقرر بينه و بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين الذي يسبق قمة تأريخية ستعقد بين كيم وترامب مطلع حزيران/يونيو مبدئياً.

واعلنت كوريا الشمالية السبت نهاية تجارب نووية وتجارب صواريخ عابرة للقارات واغلاق موقعها للتجارب الذرية.

وقال كيم إنه ابتداء من 21 نيسان/ابريل، ستوقف كوريا الشمالية تجاربها النووية وعمليات اطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات، موضحاً أن موقع التجارب النووية في بونغي-ري، شمال البلاد قام بمهمته على ما نقلت عنه وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية.

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