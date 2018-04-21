كوريا الشمالية تعلق تجاربها النووية قبيل لقاء القمة مع ترامب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

رحبت القوى الكبرى باعلان كوريا الشمالية وقف تجاربها النووية وتجارب إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات , و أكدت عواصمها فور هذا الاعلان أنها تنتظر إلتزاماً من جانب بيونغ يانغ بالقرارات الدولية وعدم عودتها الى السلاح النووي .



في خطوة إستبق فيها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لقاء القمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب , أعلنت بيونغ يانغ وقفها التجارب النووية والباليستية في إشارة الى تنفيذ تعهد نزع السلاح النووي الذي ابداه كيم خلال زيارته الأخيرة الى بكين.

القرار اللافت الذي إتخذته بيونغ يانغ بإغلاق موقع التجارب النووية و إيقاف التجارب على إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات, رد عليه ترامب بسرعة مرحباً بموقف كيم و عده تقدماً كبيراً وساراً للعالم بأسره و أنه يتطلع الى لقائه المتوقع عقده في مطلع حزيران يونيو المقبل.

وأعلن كيم جونغ أون خلال إجتماع للجنة المركزية للحزب الحاكم إن الشمال سيغلق موقعا للتجارب النووية إثباتا لإلتزامه وقف هذه التجارب , مضيفاً أن أعمال تثبيت رؤوس نووية على صواريخ بالستية إنتهى و أن المهمة أنجزت.

بدورها رحبت سول المجاورة بالإعلان الكوري الشمالي معتبرة إياه تقدما مهما نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية و قالت إن القرار سيساهم أيضا في خلق بيئة إيجابية للغاية لنجاح القمتين المقبلتين قمة الكوريتين وقمة الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية.

من جهته رحب الإتحاد الأوروبي بإعلان بيونغ يانغ , و إعتبرته وزيرةُ خارجية الإتحاد فيدريكا موغيريني دليلاً على رغبة الزعيم الكوري الشمالي بإحترام "واجباته الدولية", مضيفة أن هذا الإعلان يعبر عن مرحلة إيجابية منتظرة منذ وقت طويل.

كما أشاد رئيس الحكومة الياباني شينزو آبي باعلان بيونغ يانغ لكنه قال إن "النقطة المهمة هي معرفة ما اذا كان القرار سيؤدي الى التخلي بشكل تام عن تطوير سلاح نووي وصواريخ بشكل يمكن التحقق منه ولا رجوع فيه".

وكانت بيونغ يونغ منذ تولي كيم مهامه حققت تقدماً سريعاً في برنامج التسلح برغم تعرضها لعدة عقوبات دولية مشددة, و أطلقت صواريخ عابرة للقارات قادرة على بلوغ الولايات المتحدة ونفذت أقوى تجربة نووية لها لصد ما قالت إنه إجتياح أمريكي.

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