سول: قرار بيونغ يانغ يمثل تقدما إزاء نزع السلاح النووي

أخبار الآن| سول - كوريا الجنوبية (رويترز)

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم السبت إن قرار كوريا الشمالية إغلاق موقع للتجارب النووية وتعليق التجارب الصاروخية يمثل تقدما إزاء نزع السلاح النووي على شبه الجزيرة الكورية.

وفي وقت سابق قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية وصاروخية وإنها ستغلق موقعا للتجارب النووية.

وقال متحدث باسم المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية في بيان ”سيسهم ذلك أيضا في تهيئة بيئة إيجابية لنجاح القمة المقبلة بين الجنوب والشمال والقمة بين الشمال والولايات المتحدة“.

اقرأ ايضا:

رئيس وزراء اليابان يرحب بخطوة كوريا الشمالية

ترامب يرحب بتعليق كوريا الشمالية للتجارب النووية

من جانبه، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة ببيان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الذي قال فيه إنه سيعلق التجارب النووية والصاروخية وسيغلق موقعا للتجارب النووية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر ”كوريا الشمالية وافقت على تعليق كل التجارب النووية وإغلاق موقع تجارب رئيسي. هذا نبأ جيد جدا لكوريا الشمالية وللعالم وتقدم كبير! أتطلع لقمتنا“.

كما رحب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم السبت بقرار كوريا الشمالية تعليق كل التجارب النووية والصاروخية قائلا إن ذلك يمثل ”تحركا للأمام“ لكن يجب أن يؤدي إلى نزع السلاح النووي يمكن التحقق منه.

اقرأ ايضا:

بيونغ يانغ تؤكد لواشنطن رغبتها بنزع السلاح النووي

لافروف: أمريكا لم تتجاوز الخطوط الروسية الحمراء في سوريا