القوى العظمى ترحب بالقرار ترحب بقرار بيونغ يانغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



نذكر مشاهدينا بردود الأفعال حول قرار كوريا الشمالية تعليق كل التجارب النووية وإغلاق موقع تجارب رئيسي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب : كوريا الشمالية وافقت على تعليق كل التجارب النووية وإغلاق موقع تجارب رئيسي. هذا نبأ جيد جدا لكوريا الشمالية وللعالم وتقدم كبير! أتطلع لقمتنا

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: هذا الإعلان تحرك للأمام أود الترحيب به... لكن المهم أن يؤدي ذلك إلى نزع السلاح النووي يمكن التحقق منه. أود التأكيد على هذا

متحدث باسم المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية: سيسهم ذلك أيضا في تهيئة بيئة إيجابية لنجاح القمة المقبلة بين الجنوب والشمال والقمة بين الشمال والولايات المتحدة

من جهتها، رحبت بكين بالقرار معتبرة أن "قرار وقف التجارب النووية والتركيز على تطوير الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة السكان سيسهل الوضع بشكل أكبر في شبه الجزيرة الكورية وسيعزز عملية نزع الاسلحة النووية ومساعي التوصل إلى تسوية سياسية".

كما رحبت روسيا بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية والصاروخية.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

و قال إن "اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية تفاعلت بشكل إيجابي مع تصريحات كوريا الشمالية بشأن اعتزامها تعليق تجاربها النووية، وليس هناك أدنى شك بأن يكون رد فعل روسيا والصين إيجابيا أيضا".

وأضاف كوساتشيف أن إلغاء العقوبات ضد كوريا الشمالية سيكون ممكنا بعد عدم نشرها لأسلحة نووية وتطبيع العلاقات مع الجيران، فالتصريحات وحدها غير كافية.

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